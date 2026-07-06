Шахрайство із сонячною електростанцією: державі завдали збитків на 880 тис. грн

У Хмельницькій області правоохоронці викрили схему незаконного отримання коштів за “зеленим” тарифом, через яку державі завдали збитків майже 880 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Схема незаконних виплат

За даними слідства, до організації схеми незаконного отримання виплат за "зеленим" тарифом причетні фізична особа-підприємець, яка займалася технічною інвентаризацією нерухомості, та власниця земельної ділянки із встановленою сонячною електростанцією.

Правоохоронці встановили, що підприємиця виготовила технічні паспорти із завідомо неправдивими даними про нібито поділ одного приватного домогосподарства на три окремі об’єкти нерухомості. Насправді такого поділу не відбулося, однак на підставі цих документів до державних реєстрів внесли недостовірні відомості про існування трьох окремих домоволодінь.

За версією слідства, використання підроблених документів дозволило власниці земельної ділянки укласти додаткові договори купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом і обійти законодавчі обмеження щодо максимально допустимої потужності генеруючих установок для приватних домогосподарств. У результаті, за даними правоохоронців, було незаконно отримано майже 880 тис. грн бюджетних коштів.

У межах розслідування слідчі Шепетівського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ та процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру фізичній особі-підприємцю. Їй інкримінують підроблення офіційних документів, а також пособництво у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Власниці земельної ділянки оголошено підозру за статтями про шахрайство у великих розмірах, використання підроблених документів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, правоохоронні органи перевіряють можливу причетність посадових осіб одного з енергопостачальних підприємств до реалізації цієї схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Україні пропонують зобов'язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має посилити захист прав споживачів фінансових послуг, що постраждали від дій онлайн-аферистів.