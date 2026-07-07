Мошенники массово рассылают фейковые письма от имени налоговой службы: как действует новая схема обмана

Государственная налоговая служба Украины зафиксировала очередную масштабную кибератаку, направленную на украинских налогоплательщиков. Мошенники массово рассылают электронные письма, маскируя их под официальные сообщения контролирующего органа.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Для максимального привлечения внимания и запугивания предпринимателей злоумышленники используют в теме сообщений формулировку типа "Требование о предоставлении документов и объяснений в рамках налогового контроля".

Главная цель такой рассылки – заставить получателя панически открыть вложенные файлы или перейти по ссылкам, что в конечном итоге приводит к заражению компьютера и предоставлению хакерам полного удаленного доступа к устройству и финансовым данным компании.

Фейковые домены

В ведомстве подчеркивают, что для вредной рассылки используются посторонние электронные адреса, не имеющие никакого отношения к налоговым органам, в частности, ящик [email protected] .

Предпринимателям напоминают, что все официальные электронные адреса Государственной налоговой службы Украины функционируют исключительно на государственном домене @tax.gov.ua, а единственной официальной электронной почтой ведомства является [email protected] .

Получение письма из любого другого домена является весомым и безусловным основанием считать сообщение подлогом и попыткой взлома системы.

Особую угрозу в таких сообщениях представляют вложенные файлы в форматах архивов zi p или rar, документов pdf, а также исполняемые файлы с расширениями exe и scr. Именно через них чаще всего распространяется вредоносное программное обеспечение для скрытого шпионажа.

Базовые правила кибергигиены

Чтобы полностью обезопасить корпоративные сети и собственные средства, представителям бизнеса настоятельно рекомендуют тщательно соблюдать правила кибербезопасности:

не открывать подозрительные вложения и не переходить по сомнительным ссылкам;

внимательно проверять адрес электронной почты отправителя;

не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения.

Напомним, Министерство юстиции Украины предупреждало о новой фишинговой схеме, в рамках которой мошенники рассылают гражданам сообщения о якобы штрафах за нарушение правил дорожного движения и требуют срочной уплаты.