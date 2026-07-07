Шахраї масово розсилають фейкові листи від імені податкової служби: як діє нова схема обману

Державна податкова служба України зафіксувала чергову масштабну кібератаку, спрямовану на українських платників податків. Шахраї масово розсилають електронні листи, маскуючи їх під офіційні повідомлення контролюючого органу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Для максимального привернення уваги та залякування підприємців зловмисники використовують у темі повідомлень формулювання на кшталт "Вимога про надання документів та пояснень у межах податкового контролю".

Головна мета такої розсилки — змусити отримувача панічно відкрити вкладені файли або перейти за посиланнями, що зрештою призводить до зараження комп'ютера та надання хакерам повного віддаленого доступу до пристрою і фінансових даних компанії.

Фейкові домени

У відомстві наголошують, що для шкідливої розсилки використовуються сторонні електронні адреси, які не мають жодного відношення до податкових органів, зокрема ящик [email protected].

Підприємцям нагадують, що всі офіційні електронні адреси Державної податкової служби України функціонують виключно на державному домені @tax.gov.ua, а єдиною офіційною електронною поштою відомства є [email protected].

Отримання листа з будь-якого іншого домену є вагомою та безумовною підставою вважати повідомлення підробкою та спробою зламу системи.

Особливу загрозу в таких повідомленнях становлять вкладені файли у форматах архівів zip чи rar, документів pdf, а також виконувані файли з розширеннями exe та scr. Саме через них найчастіше поширюється шкідливе програмне забезпечення для прихованого шпигунства.

Базові правила кібергігієни

Щоб повністю убезпечити корпоративні мережі та власні кошти, представникам бізнесу наполегливо рекомендують ретельно дотримуватися правил кібербезпеки:

не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за сумнівними посиланнями;

уважно перевіряти адресу електронної пошти відправника;

не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України попереджало про нову фішингову схему, у межах якої шахраї розсилають громадянам повідомлення про нібито штрафи за порушення правил дорожнього руху та вимагють термінової сплати.