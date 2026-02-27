Мощность ветропарков Европы достигла 300 ГВт: названы страны-лидеры 2025 года

Общая мощность ветрогенерации в Европе превысила отметку 300 ГВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Renewables Now.

Этого результата удалось добиться благодаря вводу в эксплуатацию около 19 ГВт новых мощностей в течение 2025 года, что явилось самым высоким годовым показателем за последнее время.

Источники роста

Основными факторами роста стали новые проекты на суше и в море, охватившие как западную, так и восточную части континента.

Операторы отрасли отмечают, что значительная часть прироста обеспечена не только строительством новых крупных объектов, но и модернизацией старых ветропарков для повышения их эффективности.

По мнению аналитиков, обновление существующих турбин существенно усиливает позиции ветрогенерации в энергосистеме ЕС.

Ведущие рынки

По данным Renewables Now, общее увеличение мощностей обусловлено Германией, построившей 5,7 ГВт, далее следуют Турция с 2,1 ГВт и Швеция с 1,8 ГВт. Далее следуют Испания с 1,6 ГВт, Франция с 1,4 ГВт, Великобритания с 1,3 ГВт и Финляндия с 1 ГВт.

Заметный рост наблюдается в странах Скандинавии, Балтии и Южной Европе. Весомую долю в общем объеме занимают морские станции, расположенные в акваториях Северного и Балтийского морей.

Вызовы для отрасли

Специалисты подчеркивают, что показатель в 300 ГВт является важным шагом, однако дальнейшее развитие отрасли зависит от ряда технических вопросов.

Для стабильной работы ветровой генерации необходимо ускорить подключение новых объектов к сетям, развивать технологии накопления энергии и усовершенствовать рыночные правила, чтобы эффективно управлять избытком электроэнергии во время пиков производства.

Ожидается, что Европа прибавит 151 ГВт новых мощностей ветроэнергетики в течение 2026-2030 годов, из которых на ЕС придется 112 ГВт. П

Прогнозируется, что общий объем установленных мощностей в Европе и ЕС достигнет 439 ГВт и 343 ГВт в соответствии с 2030 годом. Последняя цифра остается значительно меньше цели ЕС в 425 ГВт.

Напомним, в Украине парламент принял в целом законопроект, радикально изменяющий систему поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ). Развитие альтернативных источников энергии, в частности солнца и ветра, является стратегическим приоритетом национальной безопасности на фоне постоянных атак на энергосеть.