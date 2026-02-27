Потужність вітропарків Європи сягнула 300 ГВт: названо країни-лідери 2025 року

Загальна потужність вітрогенерації в Європі перевищила позначку 300 ГВт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Renewables Now.

Цього результату вдалося досягти завдяки введенню в експлуатацію близько 19 ГВт нових потужностей протягом 2025 року, що стало найвищим річним показником за останній час.

Джерела росту

Основними чинниками зростання стали нові проєкти на суші та в морі, які охопили як західну, так і східну частини континенту.

Оператори галузі зазначають, що значна частина приросту забезпечена не лише будівництвом нових великих об'єктів, а й модернізацією старих вітропарків для підвищення їхньої ефективності.

На думку аналітиків, оновлення існуючих турбін суттєво посилює позиції вітрогенерації в енергосистемі ЄС.

Провідні ринки

За даними Renewables Now, загальне збільшення потужностей зумовлене Німеччиною, яка побудувала 5,7 ГВт, далі йдуть Туреччина з 2,1 ГВт та Швеція з 1,8 ГВт. Далі йдуть Іспанія з 1,6 ГВт, Франція з 1,4 ГВт, Велика Британія з 1,3 ГВт та Фінляндія з 1 ГВт.

Помітне зростання спостерігається в країнах Скандинавії, Балтії та Південної Європи. Вагому частку в загальному обсязі займають морські станції, розташовані в акваторіях Північного та Балтійського морів.

Виклики для галузі

Фахівці підкреслюють, що показник у 300 ГВт є важливим кроком, проте подальший розвиток галузі залежить від розв'язання низки технічних питань.

Для стабільної роботи вітрової генерації необхідно прискорити підключення нових об'єктів до мереж, розвивати технології накопичення енергії та вдосконалювати ринкові правила, щоб ефективно керувати надлишком електроенергії під час піків виробництва.

Очікується, що Європа додасть 151 ГВт нових потужностей вітроенергетики протягом 2026-2030 років, з яких на ЄС припадатиме 112 ГВт. П

Прогнозується, що загальний обсяг встановлених потужностей у Європі та ЄС досягне 439 ГВт та 343 ГВт відповідно до 2030 року. Остання цифра залишається значно меншою за ціль ЄС у 425 ГВт.

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив у цілому законопроєкт, який радикально змінює систему підтримки відновлюваної енергетики (ВДЕ). Розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема сонця та вітру, є стратегічним пріоритетом для національної безпеки на тлі постійних атак на енергомережу.