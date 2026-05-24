Москва начала поиск нефтяных ресурсов у берегов Северной Кореи

Москва начала поиск нефтяных ресурсов у берегов Северной Кореи / Depositphotos

Россия начала морскую разведку нефти и газа на шельфе Северной Кореи в Японском море. Работы проводят российские специалисты в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном по поиску углеводородов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Мoscow times.

По данным NK News, экспедицию осуществляют специалисты петербургского ВНИИОкеангеологии на научно-исследовательском судне "Павел Гордиенко". В мае-июне 2026 г. они должны провести газогидро-геохимическое исследование морского дна в экономической зоне КНДР. Экспедиция продлится до 33 дней.

Последний сигнал судна был зафиксирован в 33 морских мили к востоку от порта Расон. Кроме этого, у берегов Северной Кореи работает еще одно российское судно - "Ордовик" компании "Севморнефтегеофизика", входящей в структуру "Росгео". По данным системы MarineTraffic, корабль находится в Чхонджине с конца апреля.

Разведка стартовала вскоре после решения Москвы выделить на проект около 13 млн долларов из федерального бюджета. В конце прошлого года первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова сообщала, что президент Владимир Путин поручил оценить перспективы нефтегазоносности глубоководного бассейна Японского моря на шельфе КНДР.

Соглашение о сотрудничестве в сфере разведки углеводородов стороны было заключено еще в ноябре 2023 года. В российском Минприроды тогда заявляли, что детальный план работ будет подготовлен после получения необходимых геофизических данных.

Поиски углеводородов в Северной Корее проводились еще при СССР, однако тогда значительных запасов нефти на шельфе не обнаружили. В то же время, эксперты не исключают, что современные технологии могут изменить результаты исследований. По оценкам геологов, восточное побережье КНДР может содержать запасы природного газа и нефти.

Напомним, практически   все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России   были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Автор:
Татьяна Гойденко