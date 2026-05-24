Москва почала пошук нафтових ресурсів біля берегів Північної Кореї

Нафта
Москва почала пошук нафтових ресурсів біля берегів Північної Кореї / Depositphotos

Росія розпочала морську розвідку нафти та газу на шельфі Північної Кореї у Японському морі. Роботи проводять російські фахівці в межах угоди про співпрацю між Москвою та Пхеньяном щодо пошуку вуглеводнів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мoscow times.

За даними NK News, експедицію здійснюють спеціалісти петербурзького ВНДІОкеангеології на науково-дослідному судні "Павло Гордієнко". У травні-червні 2026 року вони мають провести газогідро-геохімічне дослідження морського дна в економічній зоні КНДР. Експедиція триватиме до 33 днів.

Останній сигнал судна був зафіксований за 33 морські милі на схід від порту Расон. Окрім цього, біля берегів Північної Кореї працює ще одне російське судно — "Ордовик" компанії "Севморнафтогеофізика", яка входить до структури "Росгео". За даними системи MarineTraffic, корабель перебуває у Чхонджині з кінця квітня.

Розвідка стартувала невдовзі після рішення Москви виділити на проєкт майже 13 млн доларів із федерального бюджету. Наприкінці минулого року перший заступник міністра фінансів росії Ірина Окладнікова повідомляла, що президент Володимир Путін доручив оцінити перспективи нафтогазоносності глибоководного басейну Японського моря на шельфі КНДР.

Угоду про співпрацю у сфері розвідки вуглеводнів сторони уклали ще у листопаді 2023 року. У російському Мінприроди тоді заявляли, що детальний план робіт підготують після отримання необхідних геофізичних даних.

Пошуки вуглеводнів у Північній Кореї проводилися ще за часів СРСР, однак тоді значних запасів нафти на шельфі не виявили. Водночас експерти не виключають, що сучасні технології можуть змінити результати досліджень. За оцінками геологів, східне узбережжя КНДР може містити запаси природного газу та потенційно нафти.

Нагадаємо, практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Автор:
Тетяна Гойденко