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Мост Патона частично перекроют: когда будут действовать ограничения
В Киеве частично ограничат движение по мосту имени Евгения Патона. Ремонтные работы будут производиться в направлении с левого на правый берег Днепра.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Мост Патона частично перекроют
Ограничения будут действовать с 15:00 4 сентября до 7:00 7 сентября.
Ремонтные работы будут проводить на участке моста в направлении с левого на правый берег Днепра, в сторону бульвара Николая Михновского. Специалисты будут работать в третьей полосе движения.
На время ремонта транспорт будет двигаться по первой и второй полосам.
В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, в Киеве с 28 августа по 5 октября частично будут ограничивать движение по улице Бассейной и Бессарабским проездом в Печерском районе.