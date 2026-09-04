Мост Патона частично перекроют: когда будут действовать ограничения

В Киеве частично ограничат движение по мосту имени Евгения Патона. Ремонтные работы будут производиться в направлении с левого на правый берег Днепра.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Мост Патона частично перекроют

Ограничения будут действовать с 15:00 4 сентября до 7:00 7 сентября.

Ремонтные работы будут проводить на участке моста в направлении с левого на правый берег Днепра, в сторону бульвара Николая Михновского. Специалисты будут работать в третьей полосе движения.

На время ремонта транспорт будет двигаться по первой и второй полосам.

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, в Киеве с 28 августа по 5 октября частично будут ограничивать движение по улице Бассейной и Бессарабским проездом в Печерском районе.