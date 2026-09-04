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Міст Патона частково перекриють: коли діятимуть обмеження

Патона
На мосту Патона у Києві ремонтуватимуть третю смугу / Depositphotos

У Києві частково обмежать рух мостом імені Євгена Патона. Ремонтні роботи проводитимуть в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Міст Патона частково перекриють

Обмеження діятимуть із 15:00 4 вересня до 7:00 7 вересня.

Ремонтні роботи проводитимуть на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра, у бік бульвару Миколи Міхновського. Фахівці працюватимуть у третій смузі руху.

На час ремонту транспорт рухатиметься першою та другою смугами.

У "Київавтошляху" просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Фото 2 — Міст Патона частково перекриють: коли діятимуть обмеження

Нагадаємо, у Києві з 28 серпня до 5 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Басейною та Бессарабським проїздом у Печерському районі. 

Автор:
Ольга Опенько

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