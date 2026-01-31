"Мотор Сич" увеличивает уставный капитал и запускает поиск нового гендиректора

Запорожское АО "Мотор Сич", акции которого были изъяты в государство во время военного положения, размещает допэмиссию акций на 524,54 млн грн для увеличения уставного капитала и реализации проекта релокации и модернизации производственных мощностей.

Параллельно предприятие объявило закупку услуг по поиску не менее пяти кандидатов на должность генерального директора.

Как отмечается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), регистрация выпуска акций состоялась постановлением от 19 января без публичного предложения. Номинал акции остался на уровне 135 грн., а количество дополнительных акций составляет почти 3,89 млн. грн.

Оборот всех акций предприятия заблокирован с апреля 2018 после продажи контрольного пакета китайской Skyrizon и связанным с ней лицам. К моменту остановки торгов курс акций на бирже ПФТС был 5,395 тыс. грн за шт., на Украинской бирже — 5,469 тыс. грн за шт.

Ожидаемая стоимость услуг по отбору кандидатов на должность гендиректора – 1,035 млн грн. Кандидаты должны иметь высшее инженерное образование и минимум 10 лет опыта на руководящих должностях, а преимуществом будет опыт директора по трансформации развития.

Кабинет министров 23 декабря 2025 принял постановление №1701 об экспериментальном проекте частичного дублирования и релокации мощностей "Мотор Сичи", который предусматривает новое строительство, реконструкцию и ремонт объектов предприятия. Министерство обороны координирует проект, а участниками являются областные военные администрации, органы местного самоуправления и строительные организации.

Министр обороны Денис Шмигаль заявлял, что решение направлено на скорейшее восстановление производственных мощностей и создание условий для непрерывной работы релокированных объектов, обеспечение водой, газом, теплом и электроэнергией и защиту чувствительной информации.

Отметим, прогрессу украинской компании "Мотор Сич" по сотрудничеству с западными предприятиями мешают много препятствий на фоне беспокойства по поводу коррупции и войны в Украине.

Напомним, Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", конфискованных у подозреваемого в государственной измене экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.