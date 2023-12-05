На Западе скептически относятся к сотрудничеству с "Мотор Сичью", – Reuters

Прогрессу украинской компании "Мотор Сич" касательно сотрудничества с западными предприятиями мешают много препятствий на фоне беспокойства по поводу коррупции и войны в Украине.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на нескольких руководителей оборонных ведомств, бывших американских чиновников и экспертов.

"Мотор Сич" является основным украинским производителем авиационных и вертолетных двигателей, в том числе для некоторых из крупнейших в мире грузовых самолетов.

Как пишет агентство, генеральный директор компании Алексей Никифоров почти год добивался встреч с американскими оборонными подрядчиками, такими как Lockheed Martin и RTX. Украина наращивает производство вооружения и надеется, что совместные предприятия с международными оружейными производителями помогут возродить отечественную промышленность.

Собеседники агентства на Западе рассказали, что американский бизнес открыт для будущего сотрудничества с украинскими фирмами, но нужно время, чтобы доказать, что они могут вести дела в соответствии с нормами США и Европы.

Один из руководителей Министерства обороны США отметил, что многие украинские оборонные компании спровоцируют "красные флажки" во время длительных проверок соответствия, проводимых западными фирмами. Решить эти проблемы реально, но они могут затянуть процесс утверждения соглашений о совместном производстве.

Как война повлияла на "Мотор Сич"?

По словам одного из членов правления "Мотор Сичи" Сергея Коржа, после полномасштабного вторжения РФ в Украину доходы комупали почти на 40%. Гендиректор Алексей Никифоров добавил, что производственные мощности неоднократно подвергались ракетным ударам со стороны российских войск, что поставило под угрозу оборудование и 15 тыс. работников.

Reuters отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский считает восстановление оборонного и аэрокосмического сектора главным приоритетом.

Тем временем правительство Украины использовало власть военного времени, чтобы вырвать контроль над "Мотор Сичью" у китайских акционеров. Это решило ключевую проблему, которая волновала чиновников Минобороны США во времена президентства Дональда Трампа.

Но пока американские оборонные подрядчики публично не проявили большого интереса к партнерству с аэрокосмическими компаниями, такими как "Мотор Сич", в ближайшей перспективе.