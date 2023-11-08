Из Украины хотели вывезти в "восточноазиатскую страну" украденные с "Мотор Сичи" авиакомплектующие: дельцов поймали

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачило организатора схема незаконной переправки из Украины товаров военного назначения и двух его сообщников.

Как сообщают в СБУ и Харьковской областной прокуратуре, в результате комплексных мероприятий, предпринятых правоохранителями в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье, они были задержаны.

Отмечается, что злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 миллиона гривен. По имеющимся данным, комплектующие ранее были украдены с завода "Мотор Сич" (Запорожье). Для переправки же продукции иностранным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с утаиванием от таможенного контроля.

"Правоохранители успели пресечь незаконную продажу азиатским заказчикам авиационного прибора стоимостью около 2 миллионов гривен, который был похищен с отечественного промышленного авиагиганта "Мотор Сич". Этот прибор является неотъемлемой частью новейшего украинского авиационного двигателя, которым комплектуются китайские сверхзвуковые учебно-боевые самолеты" – говорят в прокуратуре.

Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить украинские комплектующие к военным вертолетам в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля.

По данным следствия, организатором схемы оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов было изъято большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Трем задержанным сообщено о подозрении по части 1 статьи 333 Уголовного кодекса (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Продолжается расследование для привлечения к ответственности и других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.