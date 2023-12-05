На Заході скептично ставляться до співпраці з "Мотор Січчю", – Reuters

Прогресу української компанії "Мотор Січ" щодо співпраці з західними підприємствами заважають багато перешкод на тлі занепокоєнь щодо корупції та війни в Україні.

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Про це пише Reuters із посиланням на кількох керівників оборонних відомств, колишніх американських чиновників та експертів.

"Мотор Січ" є основним українським виробником авіаційних і гелікоптерних двигунів, у тому числі для деяких із найбільших у світі вантажних літаків.

Як пише агентство, генеральний директор компанії Олексій Нікіфоров майже рік домагався зустрічей із американськими оборонними підрядниками, такими як Lockheed Martin і RTX. Україна нарощує виробництво озброєння й сподівається, що спільні підприємства з міжнародними виробниками зброї допоможуть відродити вітчизняну промисловість.

Співрозмовники агентства на Заході розповіли, що американський бізнес відкритий для майбутньої співпраці з українськими фірмами, але потрібен час, щоб довести, що вони можуть вести справи у спосіб, який відповідає нормам США та Європи.

Один із керівників Міністерства оборони США зазначив, що багато українських оборонних компаній спровокують "червоні прапорці" під час тривалих перевірок відповідності, які проводять західні фірми. Вирішити ці проблеми реально, але вони можуть затягнути процес затвердження угод про спільне виробництво.

Як війна вплинула на "Мотор Січ"?

За словами одиного з членів правління "Мотор Січі" Сергія Коржа, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибутки компанії впали майже на 40%. Гендиректор Олексій Нікіфоров додав, що виробничі потужності неодноразово зазнавали ракетних ударів з боку російських військ, що поставило під загрозу обладнання та 15 тис. працівників.

Reuters вказує, що президент України Володимир Зеленський назвав відновлення оборонного та аерокосмічного сектору головним пріоритетом.

Тим часом уряд України використав владу воєнного часу, щоб вирвати контроль над "Мотор Січчю" в китайських акціонерів. Це вирішило ключову проблему, яка хвилювала чиновників Міноборони США за часів президентства Дональда Трампа.

Але поки що американські оборонні підрядники публічно не проявили великого інтересу до партнерства з аерокосмічними компаніями, такими як "Мотор Січ", у найближчій перспективі.