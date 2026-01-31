"Мотор Січ" збільшує статутний капітал та запускає пошук нового гендиректора

Запорізьке АТ "Мотор Січ", акції якого були вилучені у державу на час воєнного стану, розміщує додаткову емісію акцій на 524,54 млн грн для збільшення статутного капіталу та реалізації проекту релокації і модернізації виробничих потужностей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Інтерфакс-Україна".

Паралельно підприємство оголосило закупівлю послуг з пошуку не менше п’яти кандидатів на посаду генерального директора.

Як зазначається на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), реєстрація випуску акцій відбулася постановою від 19 січня без публічної пропозиції. Номінал акції залишився на рівні 135 грн, а кількість додаткових акцій становить майже 3,89 млн.

Обіг усіх акцій підприємства заблоковано з квітня 2018 року після продажу контрольного пакета китайській Skyrizon та пов’язаним із нею особам. На момент зупинки торгів курс акцій на біржі ПФТС був 5,395 тис. грн за шт., на Українській біржі — 5,469 тис. грн за шт.

Очікувана вартість послуг з відбору кандидатів на посаду гендиректора — 1,035 млн грн. Кандидати повинні мати вищу інженерну освіту та мінімум 10 років досвіду на керівних посадах, а перевагою буде досвід на посаді директора з трансформації розвитку.

Кабінет міністрів 23 грудня 2025 року ухвалив постанову №1701 про експериментальний проєкт часткового дублювання та релокації потужностей "Мотор Січі", який передбачає нове будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів підприємства. Міністерство оборони координує проєкт, а учасниками є обласні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування та будівельні організації.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що рішення спрямоване на швидке відновлення виробничих потужностей та створення умов для безперервної роботи релокованих об’єктів, забезпечення водою, газом, теплом і електроенергією та захист чутливої інформації.

Зауважимо, прогресу української компанії "Мотор Січ" щодо співпраці з західними підприємствами заважають багато перешкод на тлі занепокоєнь щодо корупції та війни в Україні.

Нагадаємо, Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.