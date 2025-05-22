Нерухомість і акції на пів мільярда гривень: в Україні заарештовано активи сина експрезидента "Мотор Січі"

Активи сина колишнього президента АТ “Мотор Січ” Олександра Богуслаєва арештовані. Його разом з батьком підозрюють у легалізації коштів, отриманих від продажу розкрадених активів компанії.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За клопотанням правоохоронців арештовано 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на понад десять українських компанії та акції двох акціонерних товариств. Загальна сума цих активів, за попередніми даними, становить більше пів мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що серед арештованого майна — цехи, де збирали гелікоптери, завод з виробництва шліфувального устаткування та інше цінне майно.

Як нагадують правоохоронці, у квітні цього року спільна слідча група, створена при Євроюсті за участі Офісу Генерального прокурора, СБУ та правоохоронних органів Французької Республіки й Князівства Монако, викрила схему легалізації незаконно отриманих грошей експрезидента АТ "Мотор Січ". Тоді ж у Монако було затримано його сина.

За матеріалами справи, син та його батько упродовж 2016-2025 років незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн. Грошові кошти вони легалізували, у тому числі на території Франції і Монако, придбавши елітне нерухоме та рухоме майно.

Спільна слідча група виявила та арештувала приховану нерухомість, яку підозрювані використовували у тіньових схемах.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Що відомо про справу Богуслаєва

СБУ затримала В’ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва, якому СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). Тоді ж у Богуслаєва виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" Богуслаєва. У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.