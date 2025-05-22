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Недвижимость и акции на полмиллиарда гривен: в Украине арестованы активы сына экс-президента "Мотор Сичи"
Активы сына бывшего президента АО “Мотор Сич” Александра Богуслаева арестованы. Его вместе с отцом подозревают в легализации средств, вырученных от продажи разворованных активов компании.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По ходатайству правоохранителей арестовано 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права более чем на десять украинских компаний и акции двух акционерных обществ. Общая сумма этих активов, по предварительным данным, составляет более полумиллиарда гривен", — говорится в сообщении.
Также указывается, что среди арестованного имущества цеха, где собирали вертолеты, завод по производству шлифовального оборудования и другое ценное имущество.
Как напоминают правоохранители, в апреле этого года совместная следственная группа, созданная при Евроюсте с участием Офиса Генерального прокурора, СБУ и правоохранительных органов Французской Республики и Княжества Монако, разоблачила схему легализации незаконно полученных денег экспрезидента АО "Мотор Сич". Тогда же в Монако был задержан его сын .
По материалам дела, сын и его отец в течение 2016-2025 годов незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за $650 млн. Денежные средства они легализовали, в том числе на территории Франции и Монако, приобретя элитное недвижимое и движимое имущество.
Совместная следственная группа обнаружила и арестовала скрытую недвижимость, которую подозреваемые использовали в теневых схемах.
Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.
Что известно о деле Богуслаева
СБУ задержала Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.
24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева, которому СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору). Тогда же у Богуслаева обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.
4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Богуслаева. В октябре 2023 года суд арестовал все имущество обвиняемых на сумму более 12 млрд гривен. Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.