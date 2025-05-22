Недвижимость и акции на полмиллиарда гривен: в Украине арестованы активы сына экс-президента "Мотор Сичи"

Активы сына бывшего президента АО “Мотор Сич” Александра Богуслаева арестованы. Его вместе с отцом подозревают в легализации средств, вырученных от продажи разворованных активов компании.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По ходатайству правоохранителей арестовано 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права более чем на десять украинских компаний и акции двух акционерных обществ. Общая сумма этих активов, по предварительным данным, составляет более полумиллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Также указывается, что среди арестованного имущества цеха, где собирали вертолеты, завод по производству шлифовального оборудования и другое ценное имущество.

Как напоминают правоохранители, в апреле этого года совместная следственная группа, созданная при Евроюсте с участием Офиса Генерального прокурора, СБУ и правоохранительных органов Французской Республики и Княжества Монако, разоблачила схему легализации незаконно полученных денег экспрезидента АО "Мотор Сич". Тогда же в Монако был задержан его сын .

По материалам дела, сын и его отец в течение 2016-2025 годов незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за $650 млн. Денежные средства они легализовали, в том числе на территории Франции и Монако, приобретя элитное недвижимое и движимое имущество.

Совместная следственная группа обнаружила и арестовала скрытую недвижимость, которую подозреваемые использовали в теневых схемах.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Что известно о деле Богуслаева

СБУ задержала Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева, которому СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору). Тогда же у Богуслаева обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Богуслаева. В октябре 2023 года суд арестовал все имущество обвиняемых на сумму более 12 млрд гривен. Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.