В Монако задержан сын экспрезидента "Мотор Сичи" Богуслаев за хищение активов предприятия

СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына эксдиректора “Мотор Сич” Александра Богуслаева. До войны он помог отцу провернуть схему с присвоением 65% акций предприятия – их стоимость искусственно занизили, а затем переписали на шесть оффшоров.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о сыне экспрезидента "Мотор Сичи" Вячеславе Богуслаеве — Александре, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов предприятия.

По данным следствия, тогдашний руководитель "Мотор Сичи" организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно снизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории Евросоюза.

В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Следователи Службы безопасности сообщили сыну экспрезидента "Мотор Сичи" о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также новое подозрение получил эксдиректор корпорации "Мотор Сичи", который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ.

Его действия дополнительно квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, касающиеся присвоения имущества в особо крупных размерах организованной группой путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191) и организации легализации (отмывания) преступных доходов, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 2). 209).

Что известно о деле Богуслаева

Напомним, что СБУ задержала Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева, которому СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору). русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Богуслаева.

В октябре 2023 года суд арестовал все имущество обвиняемых на сумму более 12 млрд гривен. Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей. Правоохранители провели обыски и обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград экспрезиденту АО "Мотор Сич" от представителей военно-политического руководства РФ.