У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва за розкрадання активів підприємства

СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина ексдиректора “Мотор Січ” Олександра Богуслаєва. До війни він допоміг батькові провернути схему з привласненням 65% акцій підприємства — їх вартість штучно занизили, а потім переписали на шість офшорів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про сина експрезидента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів підприємства.

За даними слідства, тодішній керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території Євросоюзу.

У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Сину експрезидента "Мотор Січі" загрожує 12 років/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента "Мотор Січі" про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник "Мотор Січі", який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ.

Його дії додатково кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191) та організації легалізації (відмивання) злочинних доходів, вчиненої організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209).

Що відомо про справу Богуслаєва

Нагадаємо, що СБУ затримала В’ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва, якому СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). Тоді ж у Богуслаєва виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" Богуслаєва.

У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном. Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.