Суд конфіскував активи експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 2 грудня, ухвалив рішення про конфіскацію активів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента Акціонерного Товариства "Мотор Січ", генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Інннова" про застосування санкції, передбаченої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у дохід держави стягнули нерухомість, а саме: будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області. Також було стягнуто 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ІННОВА".

Уточнюється, що це рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ФДМУ передав Фонду ліквідації наслідків збройної агресії частину конфіскованих коштів Богуслаєва – 79,5 млн грн які були розміщені на рахунках АТ "ПУМБ".

До цього було передано активи на 366 млн грн.

Наприкінці липня ВАКС націоналізував та передав до управління Фонду держмайна активи В’ячеслава Богуслаєва та його ділового партнера Петра Кононенка.

22 січня 2024 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, в якому пропонувало конфіскувати майно Богуслаєва.

25 червня цього року Апеляційна палата цього суду підтвердила рішення першої судової інстанції про стягнення в дохід держави активів експрезидента "Мотор Січі", зокрема "Мотор-Банку".

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва, якому СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Тоді ж у Богуслаєва виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Також було встановлено, що у квітні 2022 року він навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" Богуслаєва.