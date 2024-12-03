Суд конфисковал активы экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 2 декабря, принял решение о конфискации активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту Акционерного Общества "Мотор Сич", генеральному конструктору по созданию и модернизации вертолетной техники и третьему лицу, которое не заявляет самостоятельных требований на стороне ответчика Общество с ограниченной ответственностью" Инннова применение санкции, предусмотренной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в доход государства взыскали недвижимость, а именно: здания и сооружения хозяйственного комплекса, которые расположены в Запорожской области. Также было взыскано 100% доли в уставном капитале ООО "Иннова".

Уточняется, что это решение может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня его провозглашения.

Напомним, в августе 2024 года ФГИ передал Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии часть конфискованных средств Богуслаева, 79,5 млн грн, которые были размещены на счетах АО "ПУМБ".

До этого были переданы активы на 366 млн. грн.

В конце июля ВАКС национализировал и передал в управление Фонда госимущества активы Вячеслава Богуслаева и его делового партнера Петра Кононенко.

22 января 2024 Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском, в котором предлагало конфисковать имущество Богуслаева.

25 июня этого года Апелляционная палата этого суда подтвердила решение первой судебной инстанции о взыскании в доход государства активов экс-президента "Мотор Сичи", в частности, "Мотор-Банка".

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева, которому СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Тогда же у Богуслаева обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Также было установлено, что в апреле 2022 года он намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Богуслаева.