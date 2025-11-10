Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Музей в Пирогово защитили от хаотической застройки: восстановлены охранные зоны

памятник архитектуры в Пирогово
Прокуратура восстановила охранные зоны вокруг музея в Пирогово. Фото: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Прокуратура обеспечила восстановление охранных зон вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово на окраине Киева. Теперь прилегающие земли вокруг Пирогова защищены от хаотической застройки, которая угрожала уникальному ландшафту и аутентичным деревянным памятникам XVI–XX веков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Восстановление защитного статуса стало возможным после того, как суд удовлетворил иск прокуратуры, признав незаконным приказ Министерства культуры и туризма Украины, которым ранее существенно были уменьшены охранные зоны музея. Во исполнение судебного решения 12 октября 2025 года был издан новый приказ №849, которым утверждена научно-проектная документация с четким определением границ и режимов использования территорий и зон охраны памятников.

Как отметил прокурор Департамента представительства интересов государства в суде, выполнение этого судебного решения стало "завершающим этапом длительной борьбы за сохранение уникального ландшафта и целостности музейной экспозиции вокруг Музея под открытым небом". Восстановление охранных зон гарантирует сохранение этого пространства как части национального и мирового культурного наследия.

Защита культурного наследия

В августе Офиса генерального прокурора удалось остановить коммерческое захват территории вокруг под открытым небом в Пирогово и вернуть в собственность территориальной громады десятки гектаров земли, включая входящие в охранные зоны музея.

По данным следствия, еще в 2007 году Киевский городской совет, по каденции тогдашнего мэра, неправомерно передал в частную собственность и аренду более 1,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель жилищно-строительным кооперативам под жилую застройку, созданным на подставных лиц.

Органами прокуратуры в суд предъявлено 17 исков о признании недействительными решений Киевсовета и возвращении земель.

Кроме того, прокуратура добилась отмены приказа Министерства культуры 2007 года, которым охранные зоны Музея были безосновательно уменьшены с 2 км до 25 м.

Автор:
Татьяна Ковальчук