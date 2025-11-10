Музей в Пирогові захистили від хаотичної забудови: відновлено охоронні зони

Прокуратура забезпечила відновлення охоронних зон навколо Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові на околиці Києва. Відтепер прилеглі землі навколо Пирогова захищені від хаотичної забудови, яка загрожувала унікальному ландшафту та автентичним дерев’яним пам’яткам XVI–XX століть.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

Відновлення захисного статусу стало можливим після того, як суд задовольнив позов прокуратури, визнавши незаконним наказ Міністерства культури і туризму України, яким раніше було істотно зменшено охоронні зони музею. На виконання судового рішення 12 жовтня 2025 року було видано новий наказ №849, яким затверджено науково-проєктну документацію з чітким визначенням меж та режимів використання територій і зон охорони пам’яток.

Як зазначив прокурор Департаменту представництва інтересів держави в суді, виконання цього судового рішення стало "завершальним етапом тривалої боротьби за збереження унікального ландшафту та цілісності музейної експозиції навколо Музею просто неба". Відновлення охоронних зон гарантує збереження цього простору як частини національної та світової культурної спадщини.

Захист культурної спадщини

У серпні Офісу генерального прокурора вдалося зупинити комерційне загарбання території довкола музею просто неба в Пирогові та повернути у власність територіальної громади десятки гектарів землі, включно з тими, що входять до охоронних зон музею.

За даними слідства, ще у 2007 році Київська міська рада, за каденції тодішнього мера, неправомірно передала у приватну власність та оренду понад 1,5 тис. гектарів сільськогосподарських земель житлово-будівельним кооперативам під житлову забудову, створеним на підставних осіб.

Органами прокуратури до суду пред’явлено 17 позовів про визнання недійсними рішень Київради та повернення земель.

Крім того, прокуратура домоглася скасування наказу Міністерства культури 2007 року, яким охоронні зони Музею було безпідставно зменшено з 2 км до 25 м.