МВД приостановило деятельность 106 автоорганизаций из-за нарушения закона

С начала 2025 года Главный сервисный центр МВД временно приостановил деятельность 106 торговых организаций, занимающихся продажей транспортных средств и их составных частей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра МВД.

Решение принималось после проверок, выявивших нарушение постановления Кабинета министров №1200.

Среди основных причин блокировки были:

отсутствие вывески и режима работы, поэтому покупатели не знали, с кем имеют дело;

заключение договоров вне торгового помещения, что противоречит требованиям закона;

нарушение правил учета и документооборота, влияющих на прозрачность сделок.

ГСЦ МВД подчеркнул, что и дальше будет контролировать авто-площадки, чтобы рынок оставался честным, а граждане — защищенными.

