- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
МВД приостановило деятельность 106 автоорганизаций из-за нарушения закона
С начала 2025 года Главный сервисный центр МВД временно приостановил деятельность 106 торговых организаций, занимающихся продажей транспортных средств и их составных частей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра МВД.
Решение принималось после проверок, выявивших нарушение постановления Кабинета министров №1200.
Среди основных причин блокировки были:
- отсутствие вывески и режима работы, поэтому покупатели не знали, с кем имеют дело;
- заключение договоров вне торгового помещения, что противоречит требованиям закона;
- нарушение правил учета и документооборота, влияющих на прозрачность сделок.
ГСЦ МВД подчеркнул, что и дальше будет контролировать авто-площадки, чтобы рынок оставался честным, а граждане — защищенными.
Сервисные центры МВД начали ведомственную регистрацию крупнотоннажных и других технологических транспортных средств. П