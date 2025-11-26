Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

МВД приостановило деятельность 106 автоорганизаций из-за нарушения закона

МВД приостановило деятельность 106 автоорганизаций
МВД приостановило деятельность 106 автоорганизаций

С начала 2025 года Главный сервисный центр МВД временно приостановил деятельность 106 торговых организаций, занимающихся продажей транспортных средств и их составных частей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра МВД.

Решение принималось после проверок, выявивших нарушение постановления Кабинета министров №1200.

Среди основных причин блокировки были:

  • отсутствие вывески и режима работы, поэтому покупатели не знали, с кем имеют дело;
  • заключение договоров вне торгового помещения, что противоречит требованиям закона;
  • нарушение правил учета и документооборота, влияющих на прозрачность сделок.

ГСЦ МВД подчеркнул, что и дальше будет контролировать авто-площадки, чтобы рынок оставался честным, а граждане — защищенными.

Сервисные центры МВД начали ведомственную регистрацию крупнотоннажных и других технологических транспортных средств. П

Автор:
Татьяна Гойденко