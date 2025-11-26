- Категорія
МВС призупинив діяльність 106 автоорганізацій через порушення закону
Від початку 2025 року Головний сервісний центр МВС тимчасово призупинив діяльність 106 торговельних організацій, які займаються продажем транспортних засобів та їхніх складових частин.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Головного сервісного центру МВС.
Рішення ухвалювали після перевірок, які виявили порушення постанови Кабінету міністрів №1200.
Серед основних причин блокування були:
- відсутність вивіски та режиму роботи, через що покупці не знали, з ким мають справу;
- укладання договорів поза торговельним приміщенням, що суперечить вимогам закону;
- порушення правил обліку та документообігу, що впливають на прозорість угод.
ГСЦ МВС наголосив, що й надалі контролюватиме авто-майданчики, аби ринок залишався чесним, а громадяни — захищеними.
Додамо, Сервісні центри МВС розпочали відомчу реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів. П