МВД скрыло номера автомобилей по открытым данным: детали

С 1 июля из публичного реестра транспортных средств Министерства внутренних дел убрали государственные номерные знаки автомобилей. Изменения коснулись как открытого набора данных, так и передачи информации через API государственного предприятия "Инфотех".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Опендатабота.

Сами сведения в базе продолжают обновляться, но уже без номеров авто. В Главном сервисном центре МВД ссылаются на внутренний приказ №64/ОД от 15 июня 2026 года и изменения в него от 29 июня (№67/ОД).

Однако в текстах этих документов нет никаких объяснений, почему приняли такое решение, а сами приказы в открытом доступе отсутствуют.

Как это повлияет на водителей и бизнес

Государственный номер являлся ключевым идентификатором для быстрой проверки транспорта:

по номеру авто пользователи мгновенно находили технические характеристики машины и ее 17-значный VIN-код;

эту информацию регулярно использовали для проверки авто перед покупкой, при оформлении страхования, в работе СТО и продавцов автозапчастей;

Теперь для таких действий нужно самостоятельно искать полный 17-значный VIN-код.

В Опендатаботе отмечают, что закон позволяет ограничивать доступ к публичной информации только по трехсложному тесту: когда четко определен вред от обнародования и он преобладает общественный интерес.

Без оглашенного приказа выяснить наличие такого обоснования невозможно. Закрытие данных без понятных критериев создает риски непрозрачности, сказывается на бизнесе и снижает доверие к государственным решениям.

Напомним, ранее сообщалось, что должностные лица скрыли почти полмиллиона деклараций. В Украине 99 тысяч должностных лиц скрыли из публичного доступа 445,5 тысяч своих деклараций за 2015-2026 годы. Лидеры по количеству закрытых документов - военнослужащие Вооруженных сил Украины и сотрудники Национальной полиции.