МВС приховало номери автомобілів з відкритих даних: деталі

З 1 липня з публічного реєстру транспортних засобів Міністерства внутрішніх справ прибрали державні номерні знаки автомобілів. Зміни торкнулися як відкритого набору даних, так і передачі інформації через API державного підприємства "Інфотех".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Опендатабот.

Самі відомості в базі продовжують оновлюватися, проте вже без номерів авто. У Головному сервісному центрі МВС посилаються на внутрішній наказ №64/ОД від 15 червня 2026 року та зміни до нього від 29 червня (№67/ОД).

Проте в текстах цих документів немає жодних пояснень, чому саме ухвалили таке рішення, а самі накази у відкритому доступі відсутні.

Як це вплине на водіїв та бізнес

Державний номер був ключовим ідентифікатором для швидкої перевірки транспорту:

за номером авто користувачі миттєво знаходили технічні характеристики машини та її 17-значний VIN-код;

цю інформацію регулярно використовували для перевірки авто перед купівлею, під час оформлення страхування, у роботі СТО та продавців автозапчастин;

тепер для таких дій потрібно самостійно шукати повний 17-значний VIN-код.

В Опендатабот наголошують, що закон дозволяє обмежувати доступ до публічної інформації лише за трискладовим тестом: коли чітко визначено шкоду від оприлюднення і вона переважає суспільний інтерес.

Без оприлюдненого наказу з'ясувати наявність такого обґрунтування неможливо. Закриття даних без зрозумілих критеріїв створює ризики непрозорості, б'є по бізнесу та знижує довіру до державних рішень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовці приховали майже пів мільйона декларацій. В Україні 99 тисяч посадовців приховали з публічного доступу 445,5 тисяч своїх декларацій за 2015–2026 роки. Лідерами за кількістю закритих документів є військовослужбовці Збройних сил України та співробітники Національної поліції.