МВФ может рассмотреть программу EFF для Украины 20 июля

Заседание Совета исполнительных директоров Международного валютного фонда по первому пересмотру программы расширенного финансирования EFF для Украины планируется на 20 июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко.

По словам Министра, Украина выполнила все необходимые предпосылки для рассмотрения вопроса, а все документы, необходимые для проведения заседания, уже переданы.

Он отметил, что сейчас рассматривается вариант проведения заседания именно 20 июля, и правительство ожидает принятия решения о выделении средств в рамках первого пересмотра программы.

Как сообщил Марченко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, часть обязательств в рамках сотрудничества с МВФ касается налоговых изменений. В частности, речь идет об отмене льгот на международные посылки, которые также являются условием макрофинансовой поддержки.

В то же время вопрос введения обязательного НДС для части физических лиц-предпринимателей отсрочен. Дальнейшие сроки его рассмотрения будут зависеть от экономической ситуации и факторов безопасности.

Как сообщалось ранее, в июне 2026 года Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по первому пересмотру программы EFF, открывающей путь ко второму траншу в размере около $690 млн.

Отметим, представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первого просмотра четырехлетней программы EFF. Это решение открывает Украине доступ к финансированию в $690 млн в рамках программы общим объемом в $8,1 млрд после выполнения ключевых индикативных целей.