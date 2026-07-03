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МВФ може розглянути програму EFF для України 20 липня
Засідання Ради виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України наразі планується на 20 липня.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка.
За словами міністра, Україна виконала всі необхідні передумови для розгляду питання, а всі документи, необхідні для проведення засідання, вже передані.
Він зазначив, що зараз розглядається варіант проведення засідання саме 20 липня, і уряд очікує ухвалення рішення щодо виділення коштів у межах першого перегляду програми.
Як повідомив Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, частина зобов’язань у межах співпраці з МВФ стосується податкових змін. Зокрема, йдеться про скасування пільг на міжнародні посилки, що також є умовою макрофінансової підтримки.
Водночас питання запровадження обов’язкового ПДВ для частини фізичних осіб-підприємців наразі відтерміноване. Подальші терміни його розгляду залежатимуть від економічної ситуації та безпекових факторів.
Як повідомлялося раніше, у червні 2026 року Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF, що відкриває шлях до другого траншу обсягом близько $690 млн.
Зауважимо, представники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF. Це рішення відкриває Україні доступ до фінансування у $690 млн в межах програми загальним обсягом $8,1 млрд після виконання ключових індикативних цілей.