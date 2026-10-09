МВФ подтвердил выполнение Украиной обязательств по валютной либерализации

Международный валютный фонд подтвердил выполнение Украиной обязательства по комплексному анализу мер по смягчению валютных ограничений. Национальный банк Украины отметил, что валютная либерализация остается одним из его приоритетов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Валютная либерализация в Украине.

Национальный банк Украины реализовал 154 мероприятия по валютной либерализации: 144 направлены на смягчение ограничений, еще 10 - на предотвращение их обращения. Регулятор планирует продолжать либерализацию постепенно в зависимости от экономических условий и состояния валютного рынка.

Ее конечная цель – возвращение к принципам валютного регулирования, действовавшим до полномасштабной войны.

Большинство мер первого этапа дорожной карты уже выполнено. Также есть значительный прогресс в реализации второго этапа, а отдельные мероприятия третьего уже внедряются.

Активная фаза либерализации началась в мае 2024 года. Решение о дальнейшем смягчении ограничений НБУ принимает с учетом инфляции, международных резервов, устойчивости валютного рынка, процентных ставок и рисков финансовой стабильности.

Что изменилось для бизнеса

Для юридических лиц смягчили ограничения на текущие валютные операции и создали дополнительные возможности для привлечения инвестиций и ссуд. Иностранные инвесторы могут вкладывать средства в украинские предприятия, предоставлять им ссуды и при определенных условиях переводить за границу доходы и платежи по кредитам.

Также бизнес получил возможность проводить отдельные операции сверх общих ограничений в пределах специальных лимитов.

Общий объем операций в рамках стимулирующей валютной либерализации составляет $1,054 млрд, а неиспользованный лимит – $875 млн.

Какие возможности получили население, банки и страховщики

Физические лица могут покупать наличную валюту без ограничений. Покупка безналичной валюты, банковских металлов и иностранных ценных бумаг разрешена в пределах установленных лимитов.

Украинцы могут оплачивать отдельные товары, услуги и аренду жилья за рубежом с гривневых счетов в пределах определенных лимитов. Для валютных карт предусмотрены отдельные условия расчетов.

Банки получили возможность равномерно учесть часть сформированных резервов под активные операции при расчете валютной позиции. Страховщикам разрешили производить в иностранной валюте отдельные платежи за перестрахование и расчеты с нерезидентами по договорам страхования.

Как валютная либерализация повлияла на рынок

По данным НБУ, меры по смягчению ограничений не повлекли за собой значительного дополнительного спроса на валюту.

На операции, связанные с валютной либерализацией, приходится около 4% от общего объема покупки валюты и 6% зарубежных переводов . В то же время, около 30% объема переводов составляет собственная валюта предприятий.

При внедрении новых мер регулятор также учитывает риски обхождения действующих ограничений и непроизводительного оттока капитала.

Что НБУ планирует делать дальше

Валютная либерализация остается одним из приоритетов Нацбанка. Дальнейшие шаги будут осуществляться постепенно, в зависимости от макроэкономических условий, состояния валютного рынка и определенных приоритетов.

Одно из главных направлений – создание условий для привлечения новых инвестиций в украинскую экономику. В то же время каждое новое мероприятие будет сопровождаться механизмами мониторинга и контроля, чтобы предотвратить ограничение остающихся в силе ограничений.

НБУ рассматривает валютную либерализацию как часть более широкой стратегии, предусматривающей переход к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию.

Напомним, что правление Национального банка Украины 29 июня 2023 утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, поскольку подготовка этого документа была одним из структурных маяков МВФ.