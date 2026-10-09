МВФ підтвердив виконання Україною зобов’язань щодо валютної лібералізації

Міжнародний валютний фонд підтвердив виконання Україною зобов’язання щодо комплексного аналізу заходів із пом’якшення валютних обмежень. Національний банк України зазначив, що валютна лібералізація залишається одним із його пріоритетів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Валютна лібералізація в Україні

Національний банк України реалізував 154 заходи з валютної лібералізації: 144 спрямовані на пом’якшення обмежень, ще 10 - на запобігання їх обходженню. Регулятор планує продовжувати лібералізацію поступово, залежно від економічних умов і стану валютного ринку.

Її кінцева мета - повернення до принципів валютного регулювання, які діяли до повномасштабної війни.

Більшість заходів першого етапу дорожньої карти вже виконано. Також є значний прогрес у реалізації другого етапу, а окремі заходи третього вже впроваджуються.

Активна фаза лібералізації розпочалася у травні 2024 року. Рішення про подальше пом’якшення обмежень НБУ ухвалює з урахуванням інфляції, міжнародних резервів, стійкості валютного ринку, процентних ставок і ризиків для фінансової стабільності.

Що змінилося для бізнесу

Для юридичних осіб пом’якшили обмеження на поточні валютні операції та створили додаткові можливості для залучення інвестицій і позик. Іноземні інвестори можуть вкладати кошти в українські підприємства, надавати їм позики та за визначених умов переказувати за кордон прибутки й платежі за кредитами.

Також бізнес отримав можливість проводити окремі операції понад загальні обмеження в межах спеціальних лімітів.

Загальний обсяг операцій у межах стимулюючої валютної лібералізації становить $1,054 млрд, а невикористаний ліміт - $875 млн.

Які можливості отримали населення, банки та страховики

Фізичні особи можуть купувати готівкову валюту без обмежень. Купівля безготівкової валюти, банківських металів та іноземних цінних паперів дозволена в межах установлених лімітів.

Українці також можуть оплачувати окремі товари, послуги та оренду житла за кордоном із гривневих рахунків у межах визначених лімітів. Для валютних карток передбачені окремі умови розрахунків.

Банки отримали можливість поступово враховувати частину сформованих резервів під активні операції під час розрахунку валютної позиції. Страховикам дозволили здійснювати в іноземній валюті окремі платежі за перестрахування та розрахунки з нерезидентами за договорами страхування.

Як валютна лібералізація вплинула на ринок

За даними НБУ, заходи з пом’якшення обмежень не спричинили значного додаткового попиту на валюту.

На операції, пов’язані з валютною лібералізацією, припадає близько 4% загального обсягу купівлі валюти та 6% закордонних переказів. Водночас близько 30% обсягу переказів становить власна валюта підприємств.

Під час запровадження нових заходів регулятор також враховує ризики обходження чинних обмежень і непродуктивного відпливу капіталу.

Що НБУ планує робити далі

Валютна лібералізація залишається одним із пріоритетів Нацбанку. Подальші кроки здійснюватимуть поступово, залежно від макроекономічних умов, стану валютного ринку та визначених пріоритетів.

Один із головних напрямів - створення умов для залучення нових інвестицій в українську економіку. Водночас кожен новий захід супроводжуватиметься механізмами моніторингу та контролю, щоб запобігти обходженню обмежень, які залишаються чинними.

НБУ розглядає валютну лібералізацію як частину ширшої стратегії, що передбачає перехід до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Нагадаємо, що правління Національного банку України 29 червня 2023 року затвердило стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, оскільки підготовка цього документу була одним зі структурних маяків МВФ.