МХП Косюка готовится к запуску маслоэкстракционного цеха на заводе в Мироновке: какие производственные планы

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП Юрия Косюка готовится к запуску маслоэкстракционного цеха на Мироновском заводе по производству круп и комбикормов. Его открытие не только улучшит возможности агроиндустриального холдинга, но и откроет новые вакансии. На предприятии уже начинается набор работников.

"Масло-экстракционный цех – это производственное подразделение по переработке масличных культур, в нашем случае – жмыхи подсолнечного, основная задача которого – это добыча масла с помощью растворителя", – рассказала директор по производству Светлана Буранова.

По словам технического директора Сергея Чепелюка, в новом маслоэкстракционном цехе на современном и энергоэффективном оборудовании планируют перерабатывать до 550 т онн подсолнечного жмыха в сутки.

"Мы, когда покупали оборудование, его подбирали и предъявляли требования, чтобы класс энергоэффективности был не ниже E3 (класс E3 означает, что оборудование имеет средний уровень энергоэффективности – ред.) ", – отметил он.

Кроме того, в новом цехе МХП будут установлены фильтры и циклоны для очистки выбросов и стоков.

В настоящее время предприятие производит набор работников, открыты вакансии как для квалифицированных специалистов, так и для людей без опыта.

"На работу в новом маслоэкстракционном цехе планируется привлечь около 30 специалистов, а также 20 работников вспомогательных служб. К заполнению будут открыты следующие вакансии: начальник смены, оператор, аппаратчик, электромонтер, слесарь-ремонтник и слесарь обслуживания тепловых сетей", - сообщила бизнес-партнер по персоналу Яна Бондарь.

