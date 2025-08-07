МХП Косюка готується до запуску олійно-екстракційного цеху на заводі у Миронівці: які виробничі плани

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП Юрія Косюка готується до запуску олійно-екстракційного цеху на Миронівському заводі з виробництва круп і комбікормів. Його відкриття не лише посилить можливості агроіндустріального холдингу, а й відкриє нові вакансії. На підприємстві вже розпочинають набір працівників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на матеріал радіокомпанії "Богуслав FM".

"Олійно-екстракційний цех – це виробничий підрозділ з переробки олійних культур, в нашому випадку – макухи соняшникової, основне завдання якого – це добування олії за допомогою розчинника", – розповіла директорка з виробництва Світлана Буранова.

За словами технічного директора Сергія Чепелюка, у новому олієкстракційного цеху на сучасному та енергоефективному обладнанні планують переробляти до 550 тонн соняшникової макухи на добу.

"Ми, коли купували обладнання, його підбирали і ставили вимоги, щоб клас енергоефективності був не нижчий E3 (клас E3 означає, що обладнання має середній рівень енергоефективності – ред.)", – зазначив він.

Крім того, в новому цеху МХП будуть встановлені фільтри та циклони для очистки викидів і стоків.

Наразі підприємство проводить набір працівників, відкрито вакансії як для кваліфікованих спеціалістів, так і для людей без досвіду.

"На роботу в новому олієкстракційного цеху планується залучити близько 30 фахівців, а також 20 працівників допоміжних служб. До заповнення будуть відкриті наступні вакансії: начальник зміни, оператор, апаратник, електромонтер, слюсар-ремонтник та слюсар обслуговування теплових мереж", — повідомила бізнес-партнер з персоналу Яна Бондаренко.

