МХП оценил доразмещение еврооблигаций-2029 на $100 млн в 104% от номинала

MHP SE, материнская компания международной продовольственной и аграрной группы МХП с украинскими корнями, объявила об определении цены дополнительного выпуска еврооблигаций с погашением в 2029 году на общую сумму $100 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявление компании на Лондонской фондовой бирже.

Как сообщила компания, дополнительные облигации будут выпущены через ее 100% дочернюю структуру MHP Lux SA (Люксембург) по цене 104% номинала с учетом начисленных процентов с 28 января 2026 года до даты их выпуска.

Новые бумаги будут консолидированы и сформируют единую серию с еврооблигациями на $450 млн с погашением в 2029 году, размещенными 28 января 2026 года. Таким образом, общий объем выпуска облигаций МХП-2029 составит $550 млн.

Привлеченные средства от доразмещения вместе с денежными средствами от первичного выпуска планируется направить на финансирование тендерного предложения и полное погашение еврооблигаций MHP Lux SA со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году на сумму $550 млн.

В компании отметили, что доразмещение позволит заменить использование $100 млн внутренних средств группы, которые ранее планировалось направить на частичное погашение облигаций-2026.

Высвободившиеся средства, а также возможные избыточные поступления, МХП планирует преимущественно хранить за пределами Украины и использовать для будущих инвестиций, в частности, на капитальные расходы и финансирование текущей операционной деятельности.

Напомним, вчера МХП объявила о доразмещении еврооблигаций с погашением в 2029 году. Выпуск осуществляется через дочернюю структуру MHP Lux SA с купонной ставкой в 10,5% годовых.

Автор:
Татьяна Гойденко