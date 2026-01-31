МХП получила заявки на выкуп 60% еврооблигаций-2026 на $550 млн

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП в рамках раннего этапа объявленного 15 января выкупа еврооблигаций с погашением 3 апреля 2026 г. получила заявки на сумму $330,786 млн, что составляет 60,01% от общего объема выпуска в $550 млн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, расчеты с собственниками еврооблигаций-2026, подавших заявки на выкуп, запланированы на 4 февраля. Это стало возможным после успешного размещения новых евробондов МХП с погашением в 2029 году на сумму $450 млн.

В компании напомнили, что тендерное предложение по выкупу еврооблигаций окончательно завершается в 23:59 по нью-йоркскому времени 12 февраля, а 18 февраля МХП планирует выкупить все остающиеся в обращении еврооблигации-2026. Лид-менеджером выкупа выступает JP Morgan.

Как сообщалось, еврооблигация-2026 была выпущена под 6,95% годовых, а цена их выкупа в рамках тендера установлена на уровне номинала. Новые еврооблигации МХП с погашением в 2029 году компания разместила около 10,5% годовых.

После объявления о выкупе 15 января еврооблигации-2026 выросли в цене на 0,12% – до 95,31% от номинала, что стало максимальным уровнем с конца 2021 года. Облигации с погашением в 2029 году тогда подорожали на 0,10% - до 86,17%. По состоянию на пятницу, 30 января, котировки выросли в соответствии с 97,81% и 89,38% номинала.

Новые евробонды-2029 в пятницу подорожали на 0,16% и котируются выше номинала – на уровне 102,2%.

МХП является крупнейшим производителем курятины в Украине, обрабатывает около 360 тыс. га земли в 12 регионах страны и экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, компания имеет дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.

Выручка МХП за январь-сентябрь 2025 года выросла на 16% - до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль увеличилась на 52,5% - до $215 млн.

Напомним, несколько дней назад МХП завершило размещение еврооблигаций на общую сумму $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Это первый выпуск украинским эмитентом евробондов с начала 2022 года.