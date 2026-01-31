МХП отримала заявки на викуп 60% єврооблігацій-2026 на $550 млн

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП у межах раннього етапу оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій із погашенням 3 квітня 2026 року отримала заявки на суму $330,786 млн, що становить 60,01% від загального обсягу випуску в $550 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, розрахунки з власниками єврооблігацій-2026, які подали заявки на викуп, заплановані на 4 лютого. Це стало можливим після успішного розміщення нових євробондів МХП із погашенням у 2029 році на суму $450 млн.

У компанії нагадали, що тендерна пропозиція з викупу єврооблігацій остаточно завершується о 23:59 за нью-йоркським часом 12 лютого, а 18 лютого МХП планує викупити всі єврооблігації-2026, які залишаться в обігу. Лід-менеджером викупу виступає JP Morgan.

Як повідомлялося, єврооблігації-2026 було випущено під 6,95% річних, а ціна їх викупу в межах тендеру встановлена на рівні номіналу. Нові єврооблігації МХП із погашенням у 2029 році компанія розмістила під 10,5% річних.

Після оголошення про викуп 15 січня єврооблігації-2026 зросли в ціні на 0,12% — до 95,31% від номіналу, що стало максимальним рівнем з кінця 2021 року. Облігації з погашенням у 2029 році тоді подорожчали на 0,10% — до 86,17%. Станом на п’ятницю, 30 січня, котирування зросли відповідно до 97,81% та 89,38% від номіналу.

Нові євробонди-2029 у п’ятницю подорожчали на 0,16% і котируються вище номіналу — на рівні 102,2%.

МХП є найбільшим виробником курятини в Україні, обробляє близько 360 тис. га землі у 12 регіонах країни та експортує продукцію у понад 80 країн світу. Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, також компанія має дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Виручка МХП за січень–вересень 2025 року зросла на 16% — до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток збільшився на 52,5% — до $215 млн.

Нагадаємо, кілька днів тому МХП завершила розміщення єврооблігацій на загальну суму $450 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році. Це перший випуск українським емітентом євробондів з початку 2022 року.