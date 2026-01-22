МХП закрила перший після початку війни випуск єврооблігацій на $450 млн

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП стала першою українською компанією після початку повномасштабної війни, яка успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МХП.

Цей крок є не лише важливим фінансовим рішенням, а й сигналом довгострокової довіри міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, високої якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів.

Протягом війни МХП неодноразово підтверджувала спроможність вчасно виконувати зобов’язання, дотримуватися фінансової дисципліни та забезпечувати безперервну операційну діяльність.

Деталі нового випуску єврооблігацій:

Загальна основна сума — 450 млн дол. США;

Купонна ставка — 10,5%;

Строк погашення — 2029 рік;

Емітент — дочірня компанія MHP Lux S.A., зареєстрована в Люксембурзі;

Гарантії на облігації надають MHP SE, її українські дочірні компанії та MHP Europe Limited.

Компанія планує використати кошти від розміщення облігацій разом із власним внеском у 100 млн дол. США для тендерного викупу та погашення облігацій MHP Lux S.A. 2026 року на суму 550 млн дол. США зі ставкою 6,95%. Будь-які облігації 2026 року, що не будуть викуплені в межах тендеру, будуть погашені за номінальною вартістю 18 лютого 2026 року.

За словами представників компанії, такі кроки дозволяють підтримувати стабільну операційну діяльність, реалізовувати стратегічні плани розвитку бізнесу у середньо- та довгостроковій перспективі та демонструють надійність МХП для фінансових стейкхолдерів навіть в умовах війни.

Цей випуск єврооблігацій фактично відкриває вікно публічного ринку облігацій для України, ставши історичною подією для економіки країни, яка долає наслідки війни. Він підтверджує, що МХП залишається стабільним партнером для інвесторів, здатним знаходити можливості для виконання зобов’язань попри численні складнощі та ризики.

Нагадаємо, МХП розпочала підготовчий процес до можливого нового випуску облігацій на міжнародних ринках капіталу на тлі майбутнього погашення єврооблігацій на $550 млн у квітні цього року ще в середині січня.