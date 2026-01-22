МХП закрыла первый после начала войны выпуск еврооблигаций на $450 млн

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП стала первой украинской компанией после начала полномасштабной войны, успешно закрывшей соглашение о новом выпуске еврооблигаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МХП.

Этот шаг является не только важным финансовым решением, но и сигналом долгосрочного доверия международных инвесторов и финансовых институтов устойчивости бизнес-модели МХП, высокого качества корпоративного управления и способности компании работать в условиях беспрецедентных вызовов.

В ходе войны МХП неоднократно подтверждала способность своевременно выполнять обязательства, соблюдать финансовую дисциплину и обеспечивать непрерывную операционную деятельность.

Детали нового выпуска еврооблигаций:

Общая основная сумма – 450 млн дол. США;

Купонная ставка – 10,5%;

Срок погашения - 2029 год;

Эмитент – дочерняя компания MHP Lux SA, зарегистрированная в Люксембурге;

Гарантии на облигации предоставляют MHP SE, ее украинские дочерние компании и MHP Europe Limited.

Компания планирует использовать средства от размещения облигаций вместе со своим вкладом в 100 млн дол. США для тендерного выкупа и погашения облигаций MHP Lux SA 2026 на сумму 550 млн дол. США по ставке 6,95%. Любые облигации 2026 года, которые не будут выкуплены в рамках тендера, будут погашены по нарицательной стоимости 18 февраля 2026 года.

По словам представителей компании, такие шаги позволяют поддерживать стабильную операционную деятельность, реализовывать стратегические планы развития бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе и демонстрируют надежность МХП для финансовых стейкхолдеров даже в условиях войны.

Этот выпуск еврооблигаций фактически открывает окно публичного рынка облигаций для Украины, став историческим событием для экономики страны, преодолевающей последствия войны. Он подтверждает, что МХП остается стабильным партнером для инвесторов, способным находить возможности для выполнения обязательств, несмотря на многочисленные сложности и риски.

Напомним, МХП приступила к подготовительному процессу к возможному новому выпуску облигаций на международных рынках капитала на фоне предстоящего погашения еврооблигаций на $550 млн в апреле этого года еще в середине января.