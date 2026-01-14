МХП начала подготовку к возможному новому выпуску еврооблигаций

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП приступила к подготовительному процессу к возможному новому выпуску облигаций на международных рынках капитала на фоне предстоящего погашения еврооблигаций на $550 млн в апреле этого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как следует из информации дочерних компаний ЧАО "Мироновская птицефабрика", "Зернопродукт МХП", "Агрофорт" и "Ориль-Лидер", обнародованной в системе раскрытия НКЦБФР, 8 января их собрание акционеров дали согласие на предоставление поручения компании MHP Lux SA. капитала

Речь идет о долговых ценных бумагах на совокупную основную сумму до $1 млрд со сроком погашения до пяти лет и процентной ставкой, не превышающей 25% годовых. Предполагается, что доверительным управляющим по выпуску будет выступать лондонский филиал Citibank, NA, а лид-менеджером - JP Morgan SE.

Кроме того, 9 января собрание акционеров ЧАО "МХП" дали согласие на заключение ряда договоров, связанных с привлечением финансирования и/или рефинансирования. Это может включать в себя выпуск, дополнительный выпуск, выкуп, обмен или изменение условий выпуска долговых и производных ценных бумаг и других финансовых инструментов на внутренних и международных рынках капитала через MHP SE (Кипр) или MHP Lux SA

В середине декабря в отчете за третий квартал 2025 года МХП сообщала, что соблюдает осторожную стратегию управления долгом и активно оценивает альтернативные источники финансирования. Компания планирует приступить к реализации плана рефинансирования старших облигаций со ставкой 6,95% в первом квартале 2026 года.

В МХП отмечали, что они имеют стабильную историю своевременного выполнения долговых обязательств и поддерживают конструктивные отношения с инвесторами и кредиторами. При этом компания не исключает изменения процентной ставки по новым инструментам по сравнению с действующими условиями, что может повлиять на будущие потоки денежных средств.

Согласно отчету, на 30 сентября 2025 года чистый долг МХП составил $1,529 млрд против $1,179 млрд на начало года. Скорректированный показатель EBITDA за последние 12 месяцев вырос до $586 млн. с $566 млн., а объем свободных средств — до $463 млн. с $355 млн.

Выручка компании за январь-сентябрь 2025 года выросла на 16% - до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль увеличилась на 52,5% и составила $215 млн.

На вторичном рынке еврооблигации МХП с погашением 3 апреля этого года во вторник подорожали на 0,22% до 95,20% от номинала, что близко к максимальным значениям с конца 2021 года. В то же время, бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 0,19% — до 86,08%.

МХП Юрия Косюка стала мажоритарным акционером UvesaGrupo, одним из лидеров на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы.