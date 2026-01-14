МХП розпочала підготовку до можливого нового випуску єврооблігацій

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП розпочала підготовчий процес до можливого нового випуску облігацій на міжнародних ринках капіталу на тлі майбутнього погашення єврооблігацій на $550 млн у квітні цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як випливає з інформації дочірніх компаній ПрАТ "Миронівська птахофабрика", "Зернопродукт МХП", "Агрофорт" та "Оріль-Лідер", оприлюдненої в системі розкриття НКЦПФР, 8 січня їхні збори акціонерів надали згоду на надання поруки компанії MHP Lux S.A. за облігаціями, які можуть бути випущені та розміщені на міжнародних ринках капіталу.

Йдеться про боргові цінні папери на сукупну основну суму до $1 млрд зі строком погашення до п’яти років та процентною ставкою, що не перевищує 25% річних. Передбачається, що довірчим управителем за випуском виступатиме лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером — J.P. Morgan SE.

Крім того, 9 січня збори акціонерів ПрАТ "МХП" надали згоду на укладання низки договорів, пов’язаних із залученням фінансування та/або рефінансування. Це може включати випуск, додатковий випуск, викуп, обмін або зміну умов випуску боргових і похідних цінних паперів та інших фінансових інструментів на внутрішніх і міжнародних ринках капіталу через MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.

У середині грудня у звіті за третій квартал 2025 року МХП повідомляла, що дотримується обережної стратегії управління боргом та активно оцінює альтернативні джерела фінансування. Компанія планує розпочати реалізацію плану рефінансування старших облігацій зі ставкою 6,95% у першому кварталі 2026 року.

У МХП зазначали, що мають стабільну історію своєчасного виконання боргових зобов’язань і підтримують конструктивні відносини з інвесторами та кредиторами. При цьому компанія не виключає зміни процентної ставки за новими інструментами порівняно з чинними умовами, що може вплинути на майбутні грошові потоки.

Згідно зі звітом, станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,529 млрд проти $1,179 млрд на початок року. Скоригований показник EBITDA за останні 12 місяців зріс до $586 млн з $566 млн, а обсяг вільних коштів — до $463 млн з $355 млн.

Виручка компанії за січень–вересень 2025 року зросла на 16% — до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток збільшився на 52,5% і становив $215 млн.

На вторинному ринку єврооблігації МХП із погашенням 3 квітня цього року у вівторок подорожчали на 0,22% — до 95,20% від номіналу, що близько до максимальних значень з кінця 2021 року. Водночас папери з погашенням у 2029 році подешевшали на 0,19% — до 86,08%.

Додамо, МХП Юрія Косюка стала мажоритарним акціонером UvesaGrupo, одним з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці.