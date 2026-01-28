Перший євробонд української компанії з початку війни: агрохолдинг МХП випустив єврооблігації на $450 млн

Міжнародна компанія МХП завершила розміщення єврооблігацій на загальну суму $450 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році. Це перший випуск українським емітентом євробондів з початку 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оголошення компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE).

МХП залучив $450 млн через єврооблігації

Дочірня компанія МХП Lux S.A. (Люксембург) виступила емітентом нових єврооблігацій МХП на $450 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році, гарантованих материнською компанією MHP SE та деякими її українськими дочірніми підприємствами. Цей випуск став першим євробондом українського емітента з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року і отримав рейтинг "CCC+" від S&P.

Компанія повідомила, що будь-які єврооблігації серії 2026 року, які не будуть подані на тендер, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, опублікованого одночасно з тендерною пропозицією 18 лютого 2026 року. Кошти, залучені від нового випуску, МХП планує використати для фінансування тендерної пропозиції та викупу облігацій 2026 року на суму $550 млн.

Акції МХП зросли на понад 10%

За даними Лондонської фондової біржі (LSE), курс акцій МХП у середу підскочив на 10,19% – до $9,08 за акцію. Востаннє акції компанії коштували так дорого на початку 2020 року. За цим курсом капіталізація МХП становить близько $914 млн.

Позаминулого тижня МХП оголосила про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та плани нового випуску євробондів із погашенням у 2029 році для фінансування цього викупу. Попередня запропонована ставка нового випуску становила 11,0%. Дилер-менеджерами виступають JP Morgan SE (Франкфурт-на-Майні) та Dragon Capital.

Ціна викупу існуючих облігацій дорівнює номіналу плюс нараховані відсотки. Подати заявки можна у два терміни: ранній – до 17:00 за нью-йоркським часом 29 січня та остаточний – до 23:59 за нью-йоркським часом 12 лютого 2026 року. Мета тендерної пропозиції, за словами МХП, – проактивно та обачно вирішити проблему заборгованості групи за облігаціями до їх погашення та пов’язані з цим фінансові та операційні ризики, забезпечивши безперешкодний перехід власників старих облігацій до нових і зменшення кредитного ризику.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. із погашенням 3 квітня 2026 року, після оголошення про викуп зросли до 95,31% від номіналу, що стало максимумом із кінця 2021 року. Облігації із погашенням у 2029 році подорожчали до 86,17%. У середу їхня ціна зросла до 97,31% та 88,87% від номіналу відповідно.

Про МПХ

МХП - найбільший виробник курятини в Україні, який обробляє близько 360 тис. га землі в 12 регіонах країни. Компанія займається виробництвом зернових, олії та м’ясопродуктів, які експортує більш ніж у 80 країн світу. Виробничі потужності агрохолдингу розташовані як в Україні, так і у південно-східній Європі, а дочірні підприємства працюють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та інших країнах ЄС.

За січень–вересень 2025 року виручка МХП зросла на 16% і склала $2,635 млрд, а чистий прибуток збільшився на 52,5%, до $215 млн.

Додамо, МХП Юрія Косюка стала мажоритарним акціонером UvesaGrupo, одним з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці.