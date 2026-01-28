Первый евробонд украинской компании с начала войны: агрохолдинг МХП выпустил еврооблигации на $450 млн.

Международная компания МХП завершила размещение еврооблигаций на общую сумму $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Это первый выпуск украинским эмитентом евробондов с начала 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на объявление компании на Лондонской фондовой бирже (LSE).

МХП привлек $450 млн из-за еврооблигаций

Дочерняя компания МХП Lux SA (Люксембург) выступила эмитентом новых еврооблигаций МХП на $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году, гарантированных материнской компанией MHP SE и некоторыми ее дочерними украинскими предприятиями. Этот выпуск стал первым евробондом украинского эмитента с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и получил рейтинг CCC+ от S&P.

Компания сообщила, что любые еврооблигации серии 2026 года, которые не будут поданы на тендер, будут погашены по номинальной стоимости в соответствии с уведомлением о погашении, опубликованном одновременно с тендерным предложением 18 февраля 2026 года. Денежные средства, привлеченные от нового выпуска, МХП планирует использовать для финансирования тендерного предложения и выкупа облигаций 2026 года на сумму $550 млн.

Акции МХП выросли более чем на 10%

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), курс акций МХП в среду подскочил на 10,19% – до $9,08 за акцию. В последний раз акции компании стоили так дорого в начале 2020 года. По этому курсу капитализация МХП составляет около $914 млн.

В позапрошлую неделю МХП объявила о выкупе своих еврооблигаций на $550 млн с погашением в апреле 2026 года и планах нового выпуска евробондов с погашением в 2029 году для финансирования этого выкупа. Предыдущая предложенная ставка нового выпуска составила 11,0%. Дилер-менеджерами выступают JP Morgan SE (Франкфурт-на-Майне) и Dragon Capital.

Цена выкупа существующих облигаций равна номиналу плюс начисленные проценты. Подать заявки можно в два срока: ранний – до 17:00 по нью-йоркскому времени 29 января и окончательный – до 23:59 по нью-йоркскому времени 12 февраля 2026 года. Цель тендерного предложения, по словам МХП, – проактивно и осмотрительно решить проблему задолженности группы по облигациям до их погашения и связанные с этим финансовые и операционные риски, обеспечив беспрепятственный переход владельцев старых облигаций к новым и уменьшение кредитного риска.

Еврооблигации МХП, выпущенные через MHP Lux SA с погашением 3 апреля 2026 г., после объявления о выкупе выросли до 95,31% от номинала, что стало максимумом с конца 2021 года. Облигации по погашению в 2029 году подорожали до 86,17%. В среду их цена выросла до 97,31% и 88,87% номинала соответственно.

О МПХ

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине, обрабатывающий около 360 тыс. га земли в 12 регионах страны. Компания занимается производством зерновых, растительных масел и мясопродуктов, которые экспортирует более чем в 80 стран мира. Производственные мощности агрохолдинга расположены как в Украине, так и в юго-восточной Европе, а дочерние предприятия работают в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах ЕС.

За январь-сентябрь 2025 года выручка МХП выросла на 16% и составила $2,635 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 52,5% до $215 млн.

МХП Юрия Косюка стала мажоритарным акционером UvesaGrupo, одним из лидеров на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы.