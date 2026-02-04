МХП оцінив дорозміщення єврооблігацій-2029 на $100 млн у 104% від номіналу

MHP SE, материнська компанія міжнародної продовольчої та аграрної групи МХП з українським корінням, оголосила про визначення ціни додаткового випуску єврооблігацій з погашенням у 2029 році на загальну суму $100 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оголошення компанії на Лондонській фондовій біржі.

Як повідомила компанія, додаткові облігації будуть випущені через її 100% дочірню структуру MHP Lux SA (Люксембург) за ціною 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків з 28 січня 2026 року до дати їх випуску.

Нові папери будуть консолідовані та сформують єдину серію з єврооблігаціями на $450 млн з погашенням у 2029 році, розміщеними 28 січня 2026 року. Таким чином, загальний обсяг випуску облігацій МХП-2029 сягне $550 млн.

Залучені кошти від дорозміщення разом із коштами від первинного випуску планується спрямувати на фінансування тендерної пропозиції та повне погашення єврооблігацій MHP Lux SA зі ставкою 6,95% і терміном погашення у 2026 році на суму $550 млн.

У компанії зазначили, що дорозміщення дозволить замінити використання $100 млн внутрішніх коштів групи, які раніше планувалося спрямувати на часткове погашення облігацій-2026.

Вивільнені кошти, а також можливі надлишкові надходження, МХП планує переважно зберігати за межами України та використовувати для майбутніх інвестицій, зокрема на капітальні витрати та фінансування поточної операційної діяльності.

