МХП оцінив дорозміщення єврооблігацій-2029 на $100 млн у 104% від номіналу

MHP SE, материнська компанія міжнародної продовольчої та аграрної групи МХП з українським корінням, оголосила про визначення ціни додаткового випуску єврооблігацій з погашенням у 2029 році на загальну суму $100 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оголошення компанії на Лондонській фондовій біржі.

Як повідомила компанія, додаткові облігації будуть випущені через її 100% дочірню структуру MHP Lux SA (Люксембург) за ціною 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків з 28 січня 2026 року до дати їх випуску.

Нові папери будуть консолідовані та сформують єдину серію з єврооблігаціями на $450 млн з погашенням у 2029 році, розміщеними 28 січня 2026 року. Таким чином, загальний обсяг випуску облігацій МХП-2029 сягне $550 млн.

Залучені кошти від дорозміщення разом із коштами від первинного випуску планується спрямувати на фінансування тендерної пропозиції та повне погашення єврооблігацій MHP Lux SA зі ставкою 6,95% і терміном погашення у 2026 році на суму $550 млн.

У компанії зазначили, що дорозміщення дозволить замінити використання $100 млн внутрішніх коштів групи, які раніше планувалося спрямувати на часткове погашення облігацій-2026.

Вивільнені кошти, а також можливі надлишкові надходження, МХП планує переважно зберігати за межами України та використовувати для майбутніх інвестицій, зокрема на капітальні витрати та фінансування поточної операційної діяльності.

Нагадаємо, вчора МХП оголосила про дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2029 році. Випуск здійснюється через дочірню структуру MHP Lux S.A. із купонною ставкою 10,5% річних.

Автор:
Тетяна Гойденко