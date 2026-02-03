Запланована подія 2

Компанія МХП оголосила про додаткове розміщення єврооблігацій через високий інтерес ринку

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП розпочинає дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2029 році. Випуск здійснюється через дочірню структуру MHP Lux S.A. із купонною ставкою 10,5% річних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МХП.

Додаткове розміщення здійснюється на додачу до обсягу в 450 млн доларів США облігацій зі ставкою 10,5% та строком погашення у 2029 році, випущених 28 січня 2026 року.

За словами представників МХП, такий крок став відповіддю на значний інтерес фінансових інституцій та сприятливу ринкову кон’юнктуру.

На що підуть залучені кошти

В компанії зазначили, що кошти, залучені в результаті додаткового розміщення, разом із коштами від первинного випуску облігацій 2029 року, будуть спрямовані на фінансування пропозиції викупу та погашення всього обсягу облігацій MHP Lux S.A. зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році на загальну основну суму 550 млн доларів США, а також на покриття витрат, пов’язаних із розміщенням облігацій.

"Ці кроки є частиною стратегії управління фінансовими зобов’язаннями МХП та спрямовані на підтримку стабільної операційної діяльності і подальший розвиток бізнесу у середньо- та довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні. 

Раніше МХП у межах раннього етапу оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій із погашенням 3 квітня 2026 року отримала заявки на суму $330,786 млн, що становить 60,01% від загального обсягу випуску в $550 млн.

Нагадаємо, МХП розпочала підготовчий процес до можливого нового випуску облігацій на міжнародних ринках капіталу на тлі майбутнього погашення єврооблігацій на $550 млн у квітні цього року ще в середині січня.

Автор:
Тетяна Бесараб