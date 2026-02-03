Запланована подія 2

Читати українською

Компания МХП объявила о дополнительном размещении еврооблигаций из-за высокого интереса рынка

МХП
МХП объявила о дополнительном размещении еврооблигаций

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП начинает доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году. Выпуск осуществляется через дочернюю структуру MHP Lux SA с купонной ставкой в 10,5% годовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МХП.

Дополнительное размещение осуществляется в дополнение к объему в 450 млн. долларов США облигаций со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году, выпущенных 28 января 2026 года.

По словам представителей МХП, такой шаг стал ответом на значительный интерес финансовых институтов и благоприятную рыночную конъюнктуру.

На что пойдут привлеченные средства

В компании отметили, что средства, привлеченные в результате дополнительного размещения, вместе с средствами от первичного выпуска облигаций 2029 года, будут направлены на финансирование предложения выкупа и погашения всего объема облигаций MHP Lux SA со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году на общую основную сумму 550 млн долларов. облигаций.

"Данные шаги являются частью стратегии управления финансовыми обязательствами МХП и направлены на поддержание стабильной операционной деятельности и дальнейшее развитие бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Ранее МХП в рамках раннего этапа объявленного 15 января выкупа еврооблигаций с погашением 3 апреля 2026 г. получила заявки на сумму $330,786 млн, что составляет 60,01% от общего объема выпуска в $550 млн.

Напомним, МХП приступила к подготовительному процессу к возможному новому выпуску облигаций на международных рынках капитала на фоне предстоящего погашения еврооблигаций на $550 млн в апреле этого года еще в середине января.

Автор:
Татьяна Бессараб