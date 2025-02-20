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Аукцион "Земельного банка" в Житомирской области: стоимость аренды выросла в 5,6 раза: средняя цена гектара – 21 052 грн

Аукцион "Земельного банка" в Житомирской области: стоимость аренды выросла в 5,6 раза: средняя цена гектара – 21 052 грн
Самый большой и дорогой лот дня – участок в Житомирской области

19 февраля на торгах, организованных ООО "Государственный земельный банк", были проданы права субаренды на 9 земельных участков в Житомирской и Киевской областях общей площадью 299 гектаров. Средняя стоимость одного гектара по итогам торгов составила 21052 грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Самый большой и дорогой лот дня – участок площадью 142 гектара в Житомирской области.

За право ее пользования соревновались 8 участников, что привело к росту начальной стоимости в 6 раз – до 4,3 млн грн годовой субарендной платы. Стоимость одного гектара этого участка достигла 30134 грн.

Фото 2 — Аукцион "Земельного банка" в Житомирской области: стоимость аренды выросла в 5,6 раза: средняя цена гектара – 21 052 грн

Во время аукциона было получено 31 предложение от участников, что повлекло за собой значительный рост стоимости аренды.

Начальная сумма торгов составляла 1,1 млн. грн., однако после активного соревнования она выросла в 5,6 раза – до 6,3 млн. грн. С учетом 20% НДС общий экономический эффект торгов достиг 7,6 млн. грн.

Спрос на государственные сельскохозяйственные земли со стороны аграрного бизнеса остается высоким, что свидетельствует о стабильной заинтересованности фермеров в расширении своих земельных ресурсов.

В октябре – декабре 2024 года в рамках проекта "Земельный банк" состоялось266 успешных аукционов по передаче в субаренду государственных.   сельскохозяйственных земель   на общую сумму 757 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко