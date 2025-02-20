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Аукціон "Земельного банку" на Житомирщині: вартість оренди зросла в 5,6 раза: середня ціна гектара – 21 052 грн

Аукціон "Земельного банку" на Житомирщині: вартість оренди зросла в 5,6 раза: середня ціна гектара – 21 052 грн
Найбільший та найдорожчий лот дня – ділянка в Житомирській області

19 лютого на торгах, організованих ТОВ “Державний земельний банк”, було продано права суборенди на 9 земельних ділянок у Житомирській та Київській областях загальною площею 299 гектарів. Середня вартість одного гектара за підсумками торгів склала 21 052 грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Найбільший та найдорожчий лот дня – ділянка площею 142 гектари в Житомирській області.

За право її користування змагалися 8 учасників, що спричинило зростання початкової вартості у 6 разів – до 4,3 млн грн річної суборендної плати. Вартість одного гектара цієї ділянки досягла 30 134 грн.

Фото 2 — Аукціон "Земельного банку" на Житомирщині: вартість оренди зросла в 5,6 раза: середня ціна гектара – 21 052 грн

Під час аукціону було отримано 31 пропозицію від учасників, що спричинило значне зростання вартості оренди.

Початкова сума торгів складала 1,1 млн грн, проте після активного змагання вона зросла у 5,6 раза – до 6,3 млн грн. З урахуванням 20% ПДВ загальний економічний ефект торгів сягнув 7,6 млн грн.

Попит на державні сільськогосподарські землі з боку аграрного бізнесу залишається високим, що свідчить про стабільну зацікавленість фермерів у розширенні своїх земельних ресурсів.

Додамо, у жовтні – грудні 2024 року у рамках проєкту "Земельний банк" відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко