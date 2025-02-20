Аукціон "Земельного банку" на Житомирщині: вартість оренди зросла в 5,6 раза: середня ціна гектара – 21 052 грн

19 лютого на торгах, організованих ТОВ “Державний земельний банк”, було продано права суборенди на 9 земельних ділянок у Житомирській та Київській областях загальною площею 299 гектарів. Середня вартість одного гектара за підсумками торгів склала 21 052 грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Найбільший та найдорожчий лот дня – ділянка площею 142 гектари в Житомирській області.

За право її користування змагалися 8 учасників, що спричинило зростання початкової вартості у 6 разів – до 4,3 млн грн річної суборендної плати. Вартість одного гектара цієї ділянки досягла 30 134 грн.

Під час аукціону було отримано 31 пропозицію від учасників, що спричинило значне зростання вартості оренди.

Початкова сума торгів складала 1,1 млн грн, проте після активного змагання вона зросла у 5,6 раза – до 6,3 млн грн. З урахуванням 20% ПДВ загальний економічний ефект торгів сягнув 7,6 млн грн.

Попит на державні сільськогосподарські землі з боку аграрного бізнесу залишається високим, що свідчить про стабільну зацікавленість фермерів у розширенні своїх земельних ресурсів.

Додамо, у жовтні – грудні 2024 року у рамках проєкту "Земельний банк" відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.