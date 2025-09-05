- Категория
На дороге Чернигов – Славутич открыли три отремонтированных моста
5 сентября 2025 возобновлено движение транспорта по трем отремонтированным мостам на дороге Р-56 Чернигов – Пакуль – КПП Чернобыль – Славутич.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Что известно о ремонте
Капитальный ремонт трех мостов в Черниговском районе, начатый еще до полномасштабного вторжения, наконец-то завершен. Сооружения из-за суши, возведенные в 1967 году, до ремонта находились в предаварийном состоянии.
Осенью 2021 года во время ремонтных работ построили временные объезды и демонтировали старые конструкции. В начале 2022 года продолжалось забивание и испытание свай. Во время полномасштабного вторжения эта часть Черниговской области на месяц оказалась под оккупацией, после чего мосты еще три года стояли недостроенными.
В 2025 году возобновили ремонт мостов, выполнено:
- установка опор и монолитных пролетных строений;
- укрепление склонов габионами;
- гидроизоляция конструкций мостов;
- устройство нового асфальтобетонного покрытия на мостах и подходах;
- монтаж деформационных швов;
- установка перил и барьерного ограждения;
- нанесение дорожной разметки.
Завершение ремонта мостов обеспечивает безопасное и стабильное автомобильное сообщение между Черниговом и Славутичем. Временные объезды не предназначены для длительного использования и создают риск аварий, отмечают в пресс-службе.
