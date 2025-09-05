На дорозі Чернігів – Славутич відкрили три відремонтовані мости

5 вересня 2025 року відновлено рух транспорту по трьох відремонтованих мостах на дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП Чорнобиль – Славутич.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Що відомо про ремонт

Капітальний ремонт трьох мостів у Чернігівському районі, розпочатий ще до повномасштабного вторгнення, нарешті завершено. Споруди через суходіл, зведені у 1967 році, до ремонту перебували у передаварійному стані.

Восени 2021 року під час робіт з ремонту збудували тимчасові об’їзди та демонтували старі конструкції. На початку 2022 року тривали забивання та випробування паль. Під час повномасштабного вторгнення ця частина Чернігівщини на місяць опинилась під окупацією, після чого мости ще три роки стояли недобудованими.

У 2025 році відновили ремонт мостів, виконано:

встановлення опор та монолітних прогонових будов;

укріплення схилів габіонами;

гідроізоляція конструкцій мостів;

влаштування нового асфальтобетонного покриття на мостах та підходах;

монтаж деформаційних швів;

встановлення перил та бар’єрного огородження;

нанесення дорожньої розмітки.

Завершення ремонту мостів забезпечує безпечне та стабільне автомобільне сполучення між Черніговом і Славутичем. Тимчасові об’їзди не призначені для тривалого використання і створюють ризик аварій, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту.