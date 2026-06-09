На энергорынке усилят финансовую дисциплину и контроль за договорами

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила изменения к Правилам рынка электрической энергии. Обновления направлены на усиление финансовой дисциплины участников, повышение прозрачности операций и усовершенствование механизмов защиты участников балансирующих и агрегированных групп.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Рынок электроэнергии станет прозрачнее

Как сообщили в регуляторе, одной из причин пересмотра правил стали рекомендации Антимонопольного комитета Украины по предотвращению возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и минимизации рисков для участников рынка.

Среди ключевых изменений – дополнительная защита участников балансирующих и агрегированных групп в случаях возникновения проблем со стороной, ответственной за баланс (СУБ). Теперь правила четко определяют случаи, когда оператор системы передачи должен возобновлять договоры об урегулировании небалансов для таких участников.

В НКРЭКУ отмечают, что это позволит снизить риски для компаний, которые передали ответственность за собственные небалансы другой стороне, и будет гарантировать непрерывное участие в рынке даже в случае возникновения проблем в СОБ.

Кроме того, регулятор усовершенствовал механизмы информационного взаимодействия между платформой оператора системы передачи данных и организаторами электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам. Ожидается, что это будет способствовать более эффективному контролю за выполнением контрактов, учетом объемов электроэнергии и повышению прозрачности рыночных операций.

Отдельный блок изменений касается финансовых гарантий и расчетов на балансирующем рынке. Документ уточняет требования по обеспечению финансовых обязательств и отдельные положения типовых договоров между участниками рынка и оператором системы передачи.

В регуляторе отмечают, что обновление Правил рынка электрической энергии должно снизить операционные риски, повысить надежность расчетов и усилить контроль за исполнением договорных обязательств на энергетическом рынке.

Напомним, в Украине упростили правила хранения электроэнергии. Регулятор принял постановление № 789, существенно повышающее лимит мощности для безлицензионной деятельности по хранению энергии — с прежних 150 кВт сразу до 5 МВт, что призвано ускорить развитие распределенной генерации в стране.