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На енергоринку посилять фінансову дисципліну та контроль за договорами

електромережі
Ринок електроенергії стане прозорішим / Freepik

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила зміни до Правил ринку електричної енергії. Оновлення спрямовані на посилення фінансової дисципліни учасників, підвищення прозорості операцій та вдосконалення механізмів захисту учасників балансуючих і агрегованих груп.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Ринок електроенергії стане прозорішим

Як повідомили в регуляторі, однією з причин перегляду правил стали рекомендації Антимонопольного комітету України щодо запобігання можливим порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та мінімізації ризиків для учасників ринку.

Серед ключових змін - додатковий захист учасників балансуючих та агрегованих груп у випадках виникнення проблем зі стороною, відповідальною за баланс (СВБ). Відтепер правила чітко визначають випадки, коли оператор системи передачі повинен поновлювати договори про врегулювання небалансів для таких учасників.

У НКРЕКП зазначають, що це дозволить зменшити ризики для компаній, які передали відповідальність за власні небаланси іншій стороні, та гарантуватиме безперервну участь у ринку навіть у разі виникнення проблем у СВБ.

Крім того, регулятор удосконалив механізми інформаційної взаємодії між платформою оператора системи передачі та організаторами електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами. Очікується, що це сприятиме ефективнішому контролю за виконанням контрактів, обліком обсягів електроенергії та підвищенню прозорості ринкових операцій.

Окремий блок змін стосується фінансових гарантій і розрахунків на балансуючому ринку. Документ уточнює вимоги до забезпечення фінансових зобов’язань та окремі положення типових договорів між учасниками ринку й оператором системи передачі.

У регуляторі наголошують, що оновлення Правил ринку електричної енергії має знизити операційні ризики, підвищити надійність розрахунків та посилити контроль за виконанням договірних зобов’язань на енергетичному ринку.

Нагадаємо, в Україні спростили правила для зберігання електроенергії. Регулятор ухвалив постанову № 789, яка суттєво підвищує ліміт потужності для безліцензійної діяльності зі зберігання енергії — з колишніх 150 кВт одразу до 5 МВт, що покликано прискорити розвиток розподіленої генерації в країні.

Автор:
Ольга Опенько